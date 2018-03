"Jasper van Heertum heeft de IJmuidense mentaliteit" maar begint wel op de bank tegen Helmond Sport

VELSEN-ZUID - : Telstar trainer Mike Snoei roemt de inzet van Jasper van Heertum, 'Hij heeft de IJmuidense mentaliteit", maar passeert hem wel voor het duel met Helmond Sport.

Snoei kiest in de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport voor een meer aanvallende tactiek en daarom moet Van Heertum plaatsnemen op de bank. Van Heertum speelde de afgelopen wedstrijden als extra slot op de deur als verdedigende middenvelder voor het centrale duo Van Huizen en Van Iperen. Tegen Helmond wil Snoei meer creativiteit en gaat Mohamed Hamdaoui op het middenveld spelen en Shaquill Sno op de plaats van Hamdaoui als linksbuiten.

Voor Van Heertum is het even slikken dat hij na vier achtereenvolgende basisplaatsen nu moet plaatsnemen op de bank. Trainer Mike Snoei is vooral tevreden over de inzet van Van Heertum, die hij vergelijkt met Frank Korpershoek en Toine van Huizen. "Dat zijn spelers met de IJmuidense mentaliteit en die heeft Jasper ook. Hij komt ook zeker weer aan spelen toe maar soms moet je moeilijke en lastige keuzes maken."