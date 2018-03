Anna (10), Kai (10) en Tristan (8) ontroostbaar over vernielde hut: "Ik voel me in de zeik genomen"

VELSEN-NOORD - De 10-jarige Anna en Kai en hun broertje Tristan (8) uit Velsen-Noord snappen er niks van. Vandalen vernielden woensdagavond hun hut, waar ze ontzettend veel tijd in hadden gestoken en veel plezier mee hadden. "Daar werden alle geheimen besproken", aldus Anna.

Onbekenden hebben op de bewuste avond het tuinhek opengebroken om de hut te vernielen. "Ik voel me echt heel erg in de zeik genomen, want we hebben er echt heel veel tijd in gestoken", vertelt Anna aan NH nieuws. Haar broer Kai vult aan: "Nu moeten we alles gaan slopen en hem weer sterker maken."

De hut was vooral een meesterwerk van de jongste telg van het gezin: Tristan. Zijn moeder vindt de vernieling dan ook vooral erg voor zijn toekomst. "Bouwen is zijn leven", legt ze uit. "Dus zojuist is zijn levenswerk vernietigd. Dat vind ik wel heel jammer."

De politie is inmiddels op de hoogte van het vandalisme. De daders zijn echter nog niet gevonden. De kids hebben al wel een boodschap klaar voor de vermeende dader(s). "Dit is niet leuk wat jullie of jij hebt gedaan, want je bereikt er toch niks mee. We blijven het namelijk herbouwen hoor, totdat het echt niet meer kan", zegt Anna. "Als hij een hut heeft, dan slopen we toch ook niet zijn hut?", concludeert Kai verontwaardigd.