Handtekeningen tegen Zaans cultuurcluster ingeleverd: "Al vier jaar mee bezig"

ZAANSTAD - Met trillende stem kon Jan de Bruin van de Kultuurklutsers eindelijk zijn 7.481 handtekeningen voor een referendum tegen het nieuw te bouwen cultuurgebouw in Zaanstad in leveren. “We zijn er al 4 jaar mee bezig sommige mensen zijn al dood en worden nu niet meegeteld.”

De handtekeningen werden in ontvangst genomen door Jan Hamming, burgemeester van Zaanstad. "De handtekeningen moeten nu worden gecheckt of er geen dubbele tussen zitten en of iedereen wel bestaat."

Lees ook: Meet up Zaanstad: mogelijk referendum over Cultuurcluster

"Natuurlijk ben ik niet tegen cultuur, maar wel tegen de inhoud", laat jan weten aan NH Nieuws. "Er kunnen beter commerciële bedrijven in komen die het gebouw ook weer terugverdienen", voegt mede-KultuurKlutser Goldstein toe.