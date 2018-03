Burgemeester Bloemendaal over 'gijzeling': "Beslist onaangenaam"

BLOEMENDAAL - De burgemeester van de gemeente Bloemendaal, Elbert Roest, heeft vanavond een verklaring naar buiten gebracht over de vermeende gijzeling op zijn werkkamer in het gemeentehuis.

Dat meldt het Haarlems Dagblad. Afgelopen zaterdag zei GroenLinks-fractievoorzitter Meindert Fennema op NPO Radio 1 dat de burgemeester zou zijn opgesloten op zijn werkkamer door drie leden van Hart voor Bloemendaal. Het drietal deed hierop aangifte van laster tegen de burgemeester.

In een reactie zegt Roest nu dat de situatie op zijn werkkamer 'zeer - en beslist - onaangenaam' was. Roest stelt dat hij een sms'je kreeg van het Hart voor Bloemendaal-raadslid Marielys Roos, die graag een gesprek met de burgemeester wilde. Roos kwam vervolgens samen met haar man Peter en landgoedeigenaar Rob Slewe naar de werkkamer van Roest. Laastgenoemde ligt al lange tijd overhoop met de gemeente over de bouw van een zomerhuis.

"Beslist onaangenaam"

Het gesprek tussen de vier verliep alles behalve prettig, zo valt op te maken uit de verklaring van de burgemeester. "Toen ik daarop aangaf te willen vertrekken naar een afspraak en mijn tas uit mijn kamer haalde, werd mij - bij het verlaten van mijn kamer - door een van de aanwezigen de doorgang versperd (althans zo heb ik dat ervaren) en ik had moeite om mijn kamer te verlaten", citeert het Haarlems Dagblad uit de verklaring van Roest. "Samenvattend: ik ervoer alles wat zich daar afspeelde als zeer - en beslist - onaangenaam."

Reactie

In een reactie aan de krant zegt Marielys Roos zich niet te herkennen in de verklaring van de burgemeester. "De burgemeester moest weg en liep zijn kamer in. Mijn man Peter liep hem achterna. 'Je kunt niet zomaar weglopen', zei Peter. 'Je duikt weg. Pak die handschoen op'. Vervolgens duwde Roest mijn man opzij en liep weg. Er is niets ergs gebeurd. Onbegrijpelijk dat dit nu zo escaleert."