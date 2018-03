Deel dit artikel:











Wilders op bezoek bij koosjer Amsterdams restaurant Hacarmel Foto: ANP

AMSTERDAM - (AT5) Hacarmel, het koosjer restaurant aan de Amstelveenseweg in Amsterdam dat onlangs opnieuw te maken had met vandalisme, kreeg vanavond bezoek van Geert Wilders. Wilders vertoont zich zelden in het openbaar vanwege veiligheidsbezwaren.

Samen met PVV-Kamerleden Gidi Markuszower, Léon de Jong en Machiel de Graaf bracht hij een bloemetje. Hoewel de PVV niet meedoet met de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam, is steun aan Israël een speerpunt van de partij. Lees ook: Koosjer Amsterdams restaurant Hacarmel voor derde keer vernield De politie zoekt nog steeds getuigen van de meest recente vernieling. Zes dagen geleden werd een steen tegen de ruit van het restaurant gegooid. Eerder werd op de ramen gespuugd, en ging een Syriër met Palestijnse vlag tekeer. Ook hij had het gemunt op de ruiten van de eetgelegenheid. Lees ook: Eigenaar Joods restaurant eist politie- en camerabewaking na bekladding