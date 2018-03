Opgravingen Noord/Zuidlijn tentoongesteld: 'Grootste schat ooit'

AMSTERDAM - (AT5) Tijdens de bouw van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam is de ene na de andere archeologische vondst gedaan. Ongeveer 700.000 stukken zijn uit de grond opgegraven: de 'grootste schat ooit'. Stadsarcheoloog Jerzy Gawronski en kunstenaar Daniel Dewar selecteerden de 10.000 mooiste stukken voor een tentoonstelling.

"We hebben allerlei manieren toegepast om de voorwerpen die in de grond zaten eruit te halen", vertelt Gawronksi. Het oudste gevonden voorwerp dateert van ruim achthonderd jaar geleden, maar ook recente voorwerpen worden tentoongesteld op het nog te openen metrostation Rokin.

Verbonden met de stad

Over de volgorde is goed nagedacht. De vondsten zijn in tien stedelijke thema's verdeeld, zoals 'roken' en 'communiceren'. De archeoloog wilde door middel van deze indeling laten zien hoe de stukken verbonden zijn met het leven in de stad. Ook wethouder Litjens kwam kijken. "Het is echt een verrijking, we hebben er een museum bij", zegt hij.

Als het allemaal goed gaat wordt het station op 22 juli geopend, en daarmee is dan ook de tentoonstelling geopend voor publiek.