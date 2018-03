Afgebrande monumentale panden Oosterend gesloopt

OOSTEREND - Na de allesverwoestende brand op vrijdag 2 maart, raakten vijf monumentale huizen in het Texelse dorp Oosterend zwaar beschadigd. Zo zwaar beschadigd zelfs, dat de gemeente Texel nu heeft besloten de panden te slopen. Dit met uitzondering van de delen die mogelijk geschikt zijn voor hergebruik.

Daarnaast is opnieuw onderzocht of er bij de brand asbest is vrijgekomen. Tijdens de brand is er ook een onderzoek gedaan naar asbest, hieruit bleek dat in de omgeving geen asbest is aangetroffen. Uit het nieuwe onderzoek bleek echter dat er op de plek van de brand 'asbestverdacht materiaal' is gevonden.

Het materiaal is nat door het bluswater en de regen. Zolang dit het geval blijft, is er volgens de gemeente geen risico op verspreiding van asbestdeeltjes in de omgeving. De gemeente haalt het materiaal zo snel mogelijk weg.

