Piloot Sharon wil meer vrouwelijke collega's: "Superleuk als cockpit ook gemengd is"

SCHIPHOL - Ook vandaag de dag zijn vrouwelijke piloten wereldwijd nog ver in de minderheid. Dat geldt ook voor Nederland: slechts zes procent van de vliegers is vrouw. De Nederlandse EasyJet-piloot Sharon Lok grijpt deze Internationale Vrouwendag aan om meisjes op te roepen later haar collega te worden.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Voor Sharon (28) was het geen moeilijke keuze. Ze was op school goed in wiskunde en natuurkunde, en zowel haar vader als broer is piloot. Vier jaar geleden stapte zij bij EasyJet de cockpit in. Maar in die jaren zat zij slechts drie keer samen met een andere vrouwelijke piloot aan de 'controls' van een EasyJet-Airbus.

De eerste jaren van haar loopbaan bij de Engelse prijsvechter was co-piloot Sharon gestationeerd in Portugal. Sinds kort is haar standplaats Schiphol.

Dat vrouwen niet zo snel voor een carrière als piloot kiezen, komt volgens Sharon doordat veel scholen het beroep nog als een typisch mannenberoep presenteren. Ze vindt dat zowel jongens als meisjes moeten worden gestimuleerd om voor de cockpit te kiezen. Dat gebeurt nu nog te weinig.

Rolmodel

Ze begrijpt wel dat jongetjes piloten veel vaker als rolmodel zien, omdat de meeste vliegers nou eenmaal mannen zijn. Maar juist daarom moeten leerkrachten het pilotenvak niet alleen op de middelbare school, maar ook al op de basisschool bij meisjes promoten, vindt Sharon.

Internationale Vrouwendag

EasyJet heeft voor deze Internationale Vrouwendag zoveel mogelijk vrouwelijke piloten ingeroosterd over heel Europa. 106 vrouwen vliegen vandaag 300 vluchten en vervoeren 45.000 passagiers. Sharon landde vanochtend haar Airbus A319 vanuit Rome op Schiphol.

De prijsvechter heeft het streven om over twee jaar maar liefst 20 procent vrouwelijke piloten in dienst te hebben. Om zoveel nieuwe vrouwen te kunnen aannemen, promoot EasyJet het vak zelf op scholen.

Superleuk

Volgens Sharon moet de cockpit gewoon een afspiegeling zijn van de samenleving: "En het is gewoon superleuk als de cockpit ook gemengd is. Het is ook goed voor die mannen, die afwisseling en die andere atmosfeer. En het moet gewoon gelijk worden. Het is geen mannenberoep!"