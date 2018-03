Telstar-trainer Mike Snoei: "Je moet Helmond Sport niet onderschatten"

VELSEN-ZUID - Telstar-trainer Mike Snoei onderschat de tegenstander van vrijdag Helmond Sport niet, ook al staan de Brabanders veertien plekken lager op de ranglijst.

Snoei: "Helmond Sport heeft vorige week overtuigend met 3-0 van Jong AZ gewonnen. Helmond verliest dan wel regelmatig, maar haast altijd met één doelpunt verschil. Dat zegt ook wel iets over die ploeg."

Nadat Telstar gelijk speelde tegen Jong Ajax en Fortuna Sittard, wilde Snoei uit de drie wedstrijden daarna negen punten halen. Van FC Volendam en FC Dordrecht werd gewonnen, dus Telstar is aardig op weg.

Fitte selectie

Telstar heeft geen personele problemen, iedereen is fit en inzetbaar. Toch is er een wijziging ten opzichte van vorige week: Shaquill Sno krijgt de voorkeur boven Jasper van Heertum. Omdat Telstar een druk programma heeft met drie duels in een week tijd, krijgen de spelers komende woensdag een dagje vrij. Mike Snoei: "We moeten ze niet overbelasten. Ze willen allemaal graag spelen, maar rust is ook belangrijk."

Die tent moet vol

Snoei hoopt dat het stadion vrijdagavond in de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport volloopt: "Die spelers doen hun stinkende best en de prestaties zijn top, dus ze verdienen gewoon een volle tent." Vooralsnog is alleen de Westtribune nagenoeg uitverkocht. Voor de Oosttribune zijn nog enkele honderden kaarten beschikbaar.

Telstar-Helmond Sport begint vrijdagavond om 20.00 uur en is uiteraard live te horen in NH Sport.