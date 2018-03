Vlaggenactie voor paralympiër uit Enkhuizen

ENKHUIZEN - Familie en vrienden van paralympisch skiër Jeffrey Stuut uit Enkhuizen willen dat de hele stad meeleeft met de sporter. Hierom zijn zij begonnen met de verkoop van vlaggen waar hij groot op staat.

Zijn neef Joey Kreeft droomt stiekem van een stad vol vlaggen. "Het is heel mooi dat hij op de paralympische spelen staat en daar zijn we trots op", vertelt hij tegen NH Nieuws.

De vlaggen zijn te koop voor 25 euro per stuk en er zijn er al heel wat verkocht. "Eerst hadden we dertig vlaggen besteld en toen werden dat er vijftig en nu zitten we al over de honderd. "

Vrijdag beginnen de Paralympische Spelen in Pyeongchang en de familie en vrienden van Jeffrey Stuut zijn apetrots dat hij daar mee mag doen. Vijf jaar geleden begon Stuut met wedstrijdskiën en dat gaat hem goed af. "Toen hij werd geboren heeft hij een hersenbloeding gehad. Artsen zeiden dat hij misschien nooit zou kunnen lopen, dus dat hij nu zelfs mee doet aan de paralympische spelen is heel bijzonder", zegt zijn neef trots.