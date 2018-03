Deel dit artikel:











Uitbaatster kinderboerderij doet emotionele oproep na diefstal dieren: "Alles is weg" Foto: NH Nieuws / Henk Prins

MEDEMBLIK - Een dag na de diefstal van twee konijnen en vijf cavia's is kinderboerderij-medewerker Sandra Ploeger-Okx nog amper bekomen van de schrik. "Wat is er in godsnaam gebeurd met die beestjes?", vraagt ze zichzelf hardop af.

Gisterochtend ondekte Ploeger-Okx dat een aantal dieren ontbrak bij haar kinderboerderij 't Langoortje in Medemblik. In het hok waar normaal de Vlaamse reuzen en de cavia's zitten, zaten nu slechts een paar duiven. "Je gaat lopen zoeken in het hooi, maar je vindt niemand terug", zegt Ploeger-Okx emotioneel. "Je weet niet hoeveel kindjes je verdrietig maakt. Geen konijnen en cavia's meer om mee te knuffelen." Lees ook: Onverlaten stelen cavia’s en konijnen bij kinderboerderij Van de diefstal zijn geen sporen te vinden, zegt Ploeger-Okx. Ooit had de kinderboerderij een beveiligingssysteem, maar dat moest vanwege de hoge kosten worden uitgezet. "We willen alles weer gaan bewaken, maar we hebben echt veel geld nodig. Willen mensen ons steunen? Echt heel graag, want dit mag geen tweede keer gebeuren", roept ze op. "Je steunt er een heel goed doel mee."