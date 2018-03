Deel dit artikel:











Start aanleg windmolenpark Robbenoordbos: tientallen bomen moeten wijken voor windturbines

WIERINGERWERF - In het Robbenoordbos bij Wieringerwerf verrijzen binnen twee jaar vier windturbines. De molens van energiebedrijf Nuon komen midden in het bos te staan. De aanleg is gestart met de kap van tientallen bomen.

"Die bomen komen in meervoud terug aan de rand van het bos," verzekert Staatsbosbeheer. Het wandelgebied waar de windmolens komen gaat voor twee jaar dicht voor het publiek. Kabaal

Veel zaagkabaal, stapels boomstammen en bergen houtsnippers geven de plekken aan waar de turbines moeten komen. Ze maken onderdeel uit van een windpark van honderd turbines in de Wieringermeer. Vier daarvan komen midden in het bos te staan. Boswachter Maarten Duinker: "We willen bijdragen aan de duurzaamheid van Nederland. Er waren andere scenario's van Nuon voor het bos, maar deze is de beste ook voor de vogels. Als de molens aan de rand van het IJsselmeer zouden komen, zou er geen vogel meer het bos in kunnen vliegen." Vleermuizen

Om te voorkomen dat vogels al gaan nestelen in de de bomen rond het werkgebied zijn mogelijke nestgaten dichtgemaakt met purschuim. "Dat dwingt de vogels een andere plek te kiezen in het bos." Om de vele vleermuizen in het Robbenoordbos tegemoet te komen, zullen de windturbines regelmatig stil staan zodra de vleermuizen massaal uitvliegen. Paden afgesloten

Wandelaars moeten de komende twee jaar een stukje omlopen. Want hoewel Nuon het werk gefaseerd uitvoert, is het gebied rond de werkzaamheden - om misverstanden te voorkomen - afgesloten voor publiek.