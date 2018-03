Voetbaltrainer 'Ome Jan' (80) nog steeds bloedfanatiek: "Ik leerde Jordy Clasie koppen"

HAARLEM - Hij kan heel streng zijn, maar er is ook ruimte voor een grap en een grol. Jan Koppen, trainer van de jeugd van voetbalclub sv DIO, is 80 jaar geworden. De man die al vanaf zijn vijfentwintigste in het trainersvak zit en de fijne kneepjes bij Feyenoord leerde.

Ome Jan, zoals Jan wordt genoemd bij sv DIO, staat nog drie keer per week op het veld. Hij verdient er geen stuiver mee, omdat hij het gewoon prachtig vindt om de jeugd te trainen. Altijd tot op het bot gemotiveerd en bloedfanatiek: geen foutje gaat aan hem voorbij. Wie de kantjes ervan afloopt, zal het horen. Zelf voetballen gaat tegenwoordig alleen wat lastiger. "Ik voel wel een paar dagen spierpijn als ik een paar balletjes heb getrapt."

Jan was lange tijd trainer bij voetbalclub DSK, waar ook Jordy Clasie als pupil voetbalde. Hij zag al meteen dat het een groot talent was, maar met één ding had het kleine Haarlemmertje wat moeite. "Hij dorstte niet te koppen, dat heb ik hem geleerd", glundert Jan. Dankzij 'Ome Jan' kon Clasie een stap hoger maken en kwam zo in de jeugd van Feyenoord terecht.

Feyenoord

Jan ging later zelf als jeugdscout bij de Rotterdamse club aan het werk. Hij leerde ondermeer Willem van Hanegem goed kennen. Of hij Feyenoord al heeft getipt heeft over talentjes van sv DIO? "Nee nog niet, maar die jongen dáár is heel technisch. Nog even wachten en dan gaat er waarschijnlijk wel een telefoontje naar het hoofd jeugdopleidingen in Rotterdam."