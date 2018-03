WK Allround in Amsterdam laatste race van het seizoen voor Kramer en Wüst

Sven Kramer heeft als regerend wereldkampioen allround zijn titel te verdedigen komend weekeinde in het Olympisch stadion in Amsterdam. Op de winterspelen eindigde hij op de tien kilometer teleurstellend als zesde. Angst voor de 'tien' op het WK heeft Kramer niet: "Ik was voor die race in Gangneung graag fitter en beter geweest, maar dat was helaas niet zo. Maar zoals ik me nu voel, is het goed genoeg voor het WK allround. Ik hoef me voor dit toernooi zeker niet op te laden."

Thuiswedstrijd

Voor Kramer is het dan ook een thuiswedstrijd. Hij woont op nog geen twintig meter afstand van de Coolste Baan van Nederland. De 31-jarige Fries gaat na het WK niet op vakantie: "Ik ben blij dat ik eindelijk thuis ben." Daarom gaat Kramer ook niet meer naar de finale van de wereldbeker in Minsk een week na het WK. Ook Ireen Wüst laat Minsk lopen, zij gaat na het WK op een welverdiende vakantie.

Het WK begint vrijdagavond met de 500 meter en de 3000 meter voor de vrouwen. De mannen komen zaterdag voor het eerst in actie op de 500 en de 5000 meter. Het WK wordt zondag afgesloten met de 1500 meter en de tien kilometer bij de mannen.