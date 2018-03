Deel dit artikel:











Automobilisten richting Friesland kunnen overstappen op milieuvriendelijk vervoer Foto: Elfwegentocht

NOORD-HOLLAND - Voor Noord-Hollanders die ervoor kiezen om via de Afsluitdijk de grens over te steken naar Friesland is vanaf 1 tot 14 juli de mogelijkheid om over te stappen op milieuvriendelijk vervoer. Friesland heeft namelijk de ambitie om de uitstoot van auto's in hun provincie te verminderen. Bij Zurich in Friesland is speciaal voor mensen uit Noord-Holland een overstappunt geopend.

Bij dit overstappunt kunnen reizigers uit Noord-Holland hun vervuilende auto parkeren en verder rijden in duurzame vervoersmiddelen. Deze duurzame vervoersmiddelen bestaan uit bussen, elektrische auto's, fietsen en ander uitstootvrij vervoer. Het eerste overstappunt werd geopend bij Wolvega in Friesland, maar nu is er in Zurich dus ook één geopend, speciaal voor mensen uit onze provincie. Elfwegentocht

De Elfwegentocht is een twee weken durende actie, waarbij de nadruk ligt op het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen in Friesland. De actie zal op 14 juli feestelijk afgerond worden met een wereldrecord: de grootste duurzame parade ooit. Opties

Voor reizigers uit Noord-Holland zijn er bij het overstappunt in Zurich, aan het eind van de Afsluitdijk, een aantal opties weggelegd. Ze kunnen hun auto parkeren om vervolgens met de Arriva-bus verder te rijden en er zullen elektrische auto's aanwezig zijn. De organisatie raadt aan om te carpoolen met collega's en om flexibele werktijden af te spreken met werkgevers. Het is overigens niet verboden om met je vervuilende auto voorbij het overstappunt te rijden. Volgens de organisatie is dit wel erg teleurstellend: "kom uit je comfortzone en doe mee met ons feest".