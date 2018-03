Grote Kerk in Alkmaar krijgt 'spectaculair' uitzichtplatform

ALKMAAR - ALKMAAR De Grote Kerk van Alkmaar bestaat 500 jaar. En dat wordt gevierd met een letterlijk hoogtepunt. Vanaf 1 mei tot 1 augustus kunnen bezoekers op 40 meter hoogte een kijkje nemen op een balkon dat tegen de kerk aangebouwd wordt.

''Dat wordt spectaculair'', vertelt projectleider Rob Marijn enthousiast aan NH Nieuws. ''Naast een fantastisch uitzicht over stad en land kun je ook via een raam naar binnen om vanaf een loopbrug 'Het Laatste Oordeel', een gewelfschildering van Jacob van Oostsanen, van heel dichtbij te bewonderen. Dat is een unieke ervaring en kan maar eens in de 500 jaar en dat is nu!''

Dichtbij de hemel

Hierna kun je je weg vervolgen naar het dak van de kerk. Vanaf het bordes leidt een trap naar boven en wandel je via de dakloop naar de vieringtoren, op bijna 40 meter hoogte. ''Dichterbij de hemel kun je in Alkmaar niet komen'', aldus Marijn. Om de vieringtoren is ook een bordes geïnstalleerd, zodat je rond de vieringtoren kunt wandelen. Vanaf deze hoogte wordt beter inzichtelijk wat een indrukwekkende constructie deze laat-Gotische kerk is.

De hoop is dat elke Alkmaarder de kerk gaat beklimmen. De kosten voor de hele constructie bedragen namelijk zo’n zes ton. Dat geld moet terugverdiend worden door middel van kaartverkoop en geld van sponsoren.

Kaartjes

De Klim naar de hemel is drie maanden geopend voor publiek. Een kaartje kost 7,50 euro voor de vroege boekers. Voor kinderen tot en met 5 jaar geldt een tarief van één euro.