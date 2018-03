Gezondheid kinderen rondom Schiphol onderzocht: "Deze drab krijg je allemaal in je longen"

BADHOEVEDORP - Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) start een groot onderzoek naar de gezondheid van kinderen die rondom Schiphol wonen. De kinderen ademen ultrafijn stof afkomstig van onder meer vliegverkeer in. Met blaastesten en metingen wil het RIVM de mogelijke gezondheidsschade in beeld brengen.

Het is voor het eerst dat er op grote schaal onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen van ultrafijn stof op de gezondheid van omwonenden van Schiphol.



Tweehonderd kinderen tussen de 7 en 11 jaar van twee basisscholen in Badhoevedorp en Aalsmeer worden gedurende negen maanden onderzocht. Het is onderdeel van een breed meerjarig onderzoek van het RIVM naar gezondheidseffecten van ultrafijn stof bij Schiphol.



Wekelijks komen onderzoekers van Universiteit Utrecht naar de basisscholen om metingen en blaastesten te doen. Ook thuis doen de kinderen blaastesten en houden ze een dagboekje bij. Deze gegevens worden gekoppeld met de metingen van ultrafijn stof in de lucht en vergeleken. "Je weet dat je dichtbij een vliegveld woont en dat er dus giftige stoffen in de lucht zitten", vertelt een leerling wijs.





Het onderzoek wordt specifiek bij kinderen gedaan, omdat zij dicht bij hun leefomgeving blijven. "Het mocht wel eens onderzocht worden", zegt Mirjam van Gent, moeder van Guusje. "Ik ben blij dat Guusje mee doet aan het onderzoek."



Wat doet ultrafijn stof?

De lucht die wij inademen is vervuild door de uitlaatgassen van het verkeer op de weg, door de industrie en door het vliegverkeer. Het bestaan uit minuscule deeltjes, ofwel fijnstof. Maar er zijn nóg kleinere deeltjes in de lucht: ultrafijn stof, die 10.000 keer kleiner zijn dan een millimeter. Zo klein dat het langer in de longen blijft dan gewoon fijnstof, en via het bloed ook in andere organen kan terechtkomen. Hoewel er al langer wordt gesproken over de mogelijk negatieve gevolgen van ultrafijn stof op de gezondheid, is de wetenschappelijke kennis beperkt.

Landelijk grote interesse voor onderzoek

Uit het hele land is er veel interesse in het onderzoek. Michiel Koekkoek van de dorpsraad van Muiderberg maakt zich zorgen om zijn eigen woonomgeving, waar steeds vaker vliegverkeer over komt.





Ook Tweede Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks volgt het onderzoek op de voet. Zij vindt dat dit onderzoek al veel eerder plaats had moeten vinden. "De luchtvaart is de afgelopen jaren keihard gegroeid, maar wat zijn daar nou eigenlijk de effecten van op de gezondheid?", vraagt ze zich af. "We moeten dit onderzoek grondig doen en dan harde normen stellen en daar op handhaven."

'Drab' op balkon

Rob Quint uit Buitenveldert maakt zich grote zorgen om de luchtvervuiling bij zijn woonomgeving die veroorzaakt wordt door onder meer het vliegverkeer. "Kijk, allemaal drab", zegt Rob terwijl hij met een wit doekje over de railing van zijn balkon veegt. "Dit is nog maar een klein beetje omdat het regelmatig schoongemaakt wordt. Het is zó fijn, het dringt overal naar binnen. Het is gevaarlijk. Onbegrijpelijk dat men op deze manier daar mee werkt." Quint is bewonersvertegenwoordiger van de Omgevingsraad Schiphol en strijdt al jaren tegen de groei van Schiphol.

De eerste resultaten van het onderzoek worden in 2019 verwacht. Medio 2021 wordt het volledige onderzoek afgerond.