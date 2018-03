Van godshuis naar huiskamer: vrijwilligers willen Grote Kerk van Beverwijk kopen

BEVERWIJK - Om de Grote Kerk van Beverwijk kan niemand heen. Het is een baken in roerige tijden dat je al van grote afstand ziet staan. Het gebouw doet sinds 2015 geen dienst meer als godshuis, maar is sindsdien voor veel Beverwijkers meer dan ooit een huiskamer geworden.

Op initiatief van Bert Kisjes worden er tal van activiteiten gehouden in wat hij 'de Mensenkerk' is gaan noemen. De bekende theoloog streeft er naar mensen samen te brengen in de Grote Kerk. Van die plekken zijn er niet veel in Beverwijk, dus is het voortbestaan van het eeuwenoude gebouw van belang.

Maar de kerk staat te koop, en zou dus een andere bestemming kunnen krijgen dan waarvoor ze nu gebruikt wordt. "En dat moeten we zien te voorkomen", zei Alex van Luijn van Samen Beverwijk woensdagavond tijdens een soms emotioneel debat over de toekomst van het gebouw, waar Beverwijkers van divers pluimage elkaar tegenwoordig ontmoeten. Dat kan zijn tijdens een muzikaal evenement of een praatsessie, 'zolang er maar gestreefd wordt naar onderlinge cohesie', aldus Kisjes.

Vrijwilligers willen kerk kopen

Kisjes heeft in Van Luijn zijn meest fanatieke medestander in de strijd om het behoud van de rol die de kerk tegenwoordig heeft. Van Luijn voert een groep vrijwilligers aan die de kerk wil kopen om zo de activiteiten te kunnen voortzetten. "En dat gaat lukken. Dat weet ik zeker. Niemand wil toch dat dit verdwijnt? De Grote Kerk ís Beverwijk, dus die mag nooit verloren gaan."