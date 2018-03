Week zonder vlees: Dief van je eigen portemonnee?

HILVERSUM - Het is alweer de vijfde dag van de Week Zonder Vlees. Zo'n dertigduizend Nederlanders gaan de uitdaging aan. En ook onze doorgewinterde redactie-carnivoor eet een weekje vegetarisch.

Haar week staat in het teken van 'geen vlees'. Vandaag is de laatste vlog waarin ze langsgaat bij een supermarkt om te zien hoe duur het is om vegetarisch te zijn.

Ook maakt Carlijn de balans op van een week zonder vlees.