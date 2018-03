AZ vol vertrouwen naar Feyenoord

ALKMAAR - ROTTERDAM AZ speelt zondag in de Rotterdamse Kuip tegen Feyenoord. De ploeg van John van den Brom barst van het zelfvertrouwen.

Feyenoord-AZ is niet alleen een topper in de eredivisie, maar ook de generale repetitie voor de bekerfinale op 22 april. AZ-coach John van den Brom wil de blik alleen richten op komende zondag: "We moeten helemaal niet gaan denken aan de bekerfinale, dat is niet iets wat nu al speelt. Feyenoord heeft twee nederlagen geleden en die zullen op het bot getergd zijn om ons te pakken. Maar dat geldt ook voor ons, want ook wij weten wat het belang van een wedstrijd als deze is."

Vertrouwen

De ploeg van Van den Brom blaakt van het zelfvertrouwen: "Het vertrouwen waarmee wij naar die wedstrijd toegaan, is enorm bij ons. Wij hebben een hele goede serie neergezet waarin we leuk voetbal spelen. En we weten dat op momenten dat het niet gaat zoals we willen, zoals zaterdag bij Excelsior, dat we kunnen knokken om een wedstrijd eruit te slepen."

Feyenoord-AZ begint zondag om 16.45 uur. Edward Dekker en Erik-Jan Brinkman doen zorgen voor een uitgebreid wedstrijdverslag in NH Sport.