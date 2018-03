Misha Salden met FC Volendam naar NEC: "We willen er een kraker van maken"

VOLENDAM - FC Volendam bereidde zich donderdagochtend in de stromende regen voor op het treffen van vrijdagavond met NEC. Trainer Misha Salden kan weer beschikken over een volledig fitte Kevin Visser, die in Nijmegen terugkeert in de basis.

Visser kampte vorige week nog met een liesblessure. "Ik heb nergens meer last meer van en ben helemaal de oude." Salden wilde vorige week tegen FC Eindhoven (3-2) geen risico met de middenvelder nemen. Zijn terugkeer gaat ten koste van Nick Runderkamp die weer genoegen moet nemen met een plaats op de bank.

Dubbel programma

Voor FC Volendam wacht een druk weekend. Na de wedstrijd tegen NEC wacht op maandag de confrontatie met MVV. "Je probeert daar wel rekening mee te houden", aldus Salden. "Deze week hebben de spelers een extra vrije dag gehad, omdat je weet dat dat volgende week moeilijk is."

Kraker tegen NEC

Salden hoopt morgenavond op een mooie wedstrijd in De Goffert: "We willen er graag een kraker van maken", lacht Salden als hem wordt gevraagd of het duel een kraker is. NEC staat namelijk op de tweede plaats op de ranglijst en FC Volendam is in 2018 de best presterende club in de Jupiler League. Salden: "Ik vind ons bij NEC niet de favoriet, gezien hun thuisstatus en de stand op de ranglijst. Laten wij dat maar omdraaien en er voor zorgen en dat mensen achteraf zeggen: dat heeft Volendam goed gedaan."

Je kunt NEC - FC Volendam vrijdagavond rechtstreeks op de radio volgen. De aftrap in Nijmegen is om 20.00 uur. De uitzending van NH Sport begint om 19.00 uur. Je commentator in De Goffert is Edward Dekker.

Opstelling: Verhulst; Evers, Klinkenberg, Schilder, Smal; Visser, Veerman, Vlak; Doodeman, Stroo en Antwi