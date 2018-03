Deel dit artikel:











FIT! #3 | Maureen gaat aan de BBB-training Foto: FIT!

LAREN - In FIT! vlogt Maureen du Toit twee keer per week over alles dat met fitheid te maken heeft. Van lichaam tot geest, van eten tot mediteren en van crossfitt tot paardentherapie. In FIT! #3 gaat Maureen aan de slag met de drie B's van BBB. Die staan voor Inner Beauty, Body workouts en lifestyle Balance.

"Een sportschool alleen voor dames! Daar moest ik natuurlijk het fijne van weten", vertelt Maureen. "Bij BBB werken ze met warmte cabines; een soort couveuzes voor volwassenen waar je met je hele lichaam ingaat behalve je hoofd en al liggend je hele lijf traint." De 3 B’s

Deze ‘healthboutique’ is een holistische sportschool vrouwen en de drie B’s refereren naar de drie pijlers; voeding, beweging en coaching! Inner Beauty, Body workouts en lifestyle Balance. Oftewel; je wordt van begin tot einde begeleid. Privé of in kleine groepjes met andere dames. Ideaal voor de vrouwen die moeite hebben, om wat voor reden dan ook, hun doelen te halen. 50 graden!

Ik waagde mij in één van de warmtecabines", aldus Maureen. "Warm en voor een seconde comfortabel omdat je liggend mag sporten. Dat gevoel gaat heel snel over aangezien je onmiddellijk begint te zweten. Het goede nieuws is natuurlijk dat je ook flink calorieën aan het verbranden bent." Minder snel blessures

Voor Maureen wel een goede vorm van sporten blijkt: "Liggend sporten was voor mij prettig aangezien ik een zwakke onderrug heb. Dat is denk ik een gevoelig punt voor een hoop vrouwen." Afgezien van de extra calorieen die je verbrandt door de hitte, zorgt de warmtecabine er ook voor dat je minder snel blessures oploopt.