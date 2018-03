Forse financiële meevaller voor duizenden ondernemende moeders

NOORD-HOLLAND - Vrouwelijke (ex-)ondernemers opgelet: als je tussen mei 2005 en juni 2008 kinderen hebt gekregen en in die periode zelfstandige was, kun je begin volgend jaar een aardige financiële meevaller tegemoetzien.

Tot en met 30 april 2005 hadden zelfstandig ondernemers recht op een zwangerschap- en bevallingsuitkering, maar door een wetswijziging verviel deze tegemoetkoming op 1 mei 2005. In juni 2008 werd de uitkering nieuw leven ingeblazen, maar de duizenden zelfstandige vrouwen die in de drie jaar daarvoor zwanger waren of een kind op de wereld hadden gezet, leken buiten de boot te vallen.

Oneerlijk, zo oordeelde voormalig minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher nadat een aantal vrouwelijke zzp'ers naar de rechter was gestapt, omdat zij geen uitkering hadden gekregen. Asscher besloot daarom een compensatieregeling in het leven te roepen, die nu met de handtekening van zijn opvolger Wouter Koolmees is bekrachtigd.

Twintigduizend vrouwen

Vrouwen die tussen mei 2005 en juni 2008 moeder zijn geworden en geen uitkering hebben gekregen, kunnen zich tussen 15 mei en 1 oktober melden. UWV en het ministerie zullen de betreffende vrouwen zelf proberen te bereiken.

Volgens het ministerie van Sociale Zaken komen zo'n twintigduizend vrouwen in aanmerking voor een bedrag van 5.600 euro bruto. Het geld wordt, mits de aanvraag wordt gehonoreerd, begin volgend jaar overgemaakt.