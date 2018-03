'Wens verbod drones boven waterwingebieden begrijpelijk, maar weinig realistisch'

NOORD-HOLLAND - Bij terrorisme denken we vooral aan bloederige bomaanslagen, terwijl ook bioterrorisme op de loer ligt. Om te voorkomen dat kwaadwillenden de kans krijgen ons drinkwater te verontreinigen, wil de Nederlandse Vereniging van Waterwinbedrijven Vewin een verbod op drones boven gebieden waar drinkwater wordt geproduceerd.

Volgens Vewin worden drinkwaterbedrijven 'steeds vaker geconfronteerd' met drones boven hun bassins en infiltratieplassen en -kanalen. En die vormen volgens de vereniging gevaar voor de continuïteit van de drinkwatervoorziening, zo betoogde Vewin-directeur Arjen Frentz vandaag tijdens een rondetafelgesprek over het gebruik van drones in de Tweede Kamer.

Meestal worden drones bestuurd door recreatieve piloten die nog geen vlieg kwaad doen en alleen de natuurpracht in beeld willen brengen. Toch vormt ook hun hobby volgens Vewin een risico. Door roekeloosheid of technische mankementen kan de drone in een waterbassin of infiltratiekanaal terechtkomen, waarna stoffen als cadmium, lood en nikkel uit de accu vrijkomen en zich eenvoudig verspreiden.

Drinkwaterbedrijven

Van de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven zijn er twee die Noord-Holland van drinkwater voorzien: Waternet levert aan huishoudens in Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Heemstede, Muiden, Muiderberg en Ouder-Amstel. Inwoners van alle andere Noord-Hollandse huishoudens krijgen hun drinkwater via PWN.

PWN pompt jaarlijks 24 miljoen m³ water op uit het IJsselmeer en stuurt een deel daarvan door naar het het Noord-Hollands Duinreservaat, dat zich uitstrekt van de duinen bij Wijk aan Zee tot Schoorl. De koele en donkere duinbodem ontdoet het water van veel bacteriën. Na vier weken wordt het water weer opgepompt, waarna het na een laatste keer filteren geschikt is voor consumptie.

Het bedrijf benadrukt dat het gebruik van drones boven het gebied sowieso verboden is. "Eind 2017 is het nieuwe Natura 2000 Beheerplan definitief vastgesteld en daarin staat dat er géén drones mogen vliegen boven Natura 2000 gebieden", laat een woordvoerder weten. "Dit heeft te maken met de verstoring van onze dieren in het gebied, denk daarbij aan onze grazers."

Dertien drones

Hoe groot de toename van drones boven de gebieden is, kan PWN niet zeggen. Wel heeft het bedrijf vorig jaar het aantal drones boven haar gebieden geregistreerd. Boven Nationaal Park Zuid-Kennemerland werden er negen waargenomen, boven het veel uitgestrektere Noord-Hollands Duinreservaat werden vier drones gezien. Geen van die drones zijn in het water terechtgekomen, laat een woordvoerder van PWN weten.

Boswachter Paul van der Linden (PWN) erkent dat er steeds meer drones boven het Noord-Hollands Duinreservaat vliegen. "Soms zie ik vijf per dag, maar soms ook weken niet", vertelt hij. Dat drones bioterrorisme kunnen faciliteren, is niet iets waar de boswachter dagelijks bij stilstaat. "Gelukkig heb ik nog nooit een drone gezien die er met een ander doel vloog dan om beelden te maken."

'Weinig realistisch standpunt'

Ervaring met drones die door roekeloosheid of technisch falen in het water terechtkomen, heeft hij niet. Hoewel Vewin laat weten dat de accu's van die drones een gevaar vormen voor de volksgezondheid, is dat volgens de vliegers van dronewatch.nl niet bewezen.

De dronepiloten achter dit platform vinden de wens op een verbod 'begrijpelijk', maar tegelijk 'weinig realistisch' is. Vooral omdat een verbod nauwelijks valt te handhaven en omdat kwaadwillenden zich er niet door laten tegenhouden.

In een interview met dronewatch.nl neemt de politie hetzelfde standpunt in, met als belangrijkste argument dat het opnieuw wijzigen van de regels voor dronevliegers voor meer verwarring rondom die regels zorgt. De experts van Vewin zijn in verband met het rondetafelgesprek in Den Haag momenteel niet bereikbaar voor een reactie op die argumenten.