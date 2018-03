Opnieuw meer buitenlandse studenten

AMSTERDAM - Er studeren weer meer buitenlandse studenten in Nederland. Met 12.000, heeft Amsterdam nog altijd de meeste internationale studenten. In totaal studeren er in Nederland 122.000 uit 162 landen.

Dat blijkt uit een analyse van Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs. Vorig jaar telde die organisatie nog 112.000 internationale studenten.

De meeste internationale studenten komen uit Duitsland. Ruim 22.000, waarvan er ruim 3800 aan de universiteit in Maastricht studeren. In Maastricht studeren relatief gezien de meeste buitenlandse studenten. In de Limburge hoofdstad komt maar liefst 58 procent van de studenten (7000) uit het buitenland. In Amsterdam studeren weliswaar meer internationale studenten, 12.000, maar daar is maar 11 procent van buitenlandse komaf. Dat heeft ermee te maken dat in Amsterdam absoluut veel meer studenten zijn dan in Maastricht.

China is met 4500 personen de runner up als het gaat om het aantal buitenlandse studenten. Ook Italië en België staan nog in de top vijf. Hekkensluiter zijn de Verenigde Staten en Litouwen met iets meer dan 1000 studenten.