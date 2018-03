Deel dit artikel:











Koe Sijtje weet het zeker: dit is de Mol Foto: Sjoerd Hilarius

NOORD-HOLLAND - Voor mensen die niet tot zaterdag kunnen wachten om te weten wie de Mol is, biedt koe Sijtje weer uitkomst. De grazer met een zesde zintuig, die normaal de uitkomst van het WK voorspelt, weet al wie de saboteur is in het televisieprogramma Wie is de Mol?.

Op onderstaande video is te zien hoe de drie mogelijke mollen allemaal een eigen voederbak hebben gekregen. De waarzeggende koe weet al goed wie voor haar de Mol is en loopt recht op het bakje met de foto van Olcay af. Lees ook: WKoe Sijtje kiest: Les Bleus of toch Oranje? Nu is het nog afwachten of Sijtje wederom gelijk heeft. De laatste aflevering van Wie is de Mol? is zaterdag om 20.30 uur te zien op NPO1.