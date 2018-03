Deel dit artikel:











FIT! #2 | Maureen bindt de ijzers onder samen met schaatsfanaat Aart Foto: FIT!

HOORN - In FIT! vlogt Maureen du Toit twee keer per week over alles dat met fitheid te maken heeft. Van lichaam tot geest, van eten tot mediteren en van crossfitt tot paardentherapie. In FIT! #2 gaat Maureen schaatsen met onze eigen Aart van Eldik, bekend van NH Spitstijd, een groot schaatsfan en zelfs deelnemer aan de laatste Elfstedentocht in 1997!

Gelukkig heeft Maureen al wat schaatservaring. Er is alleen een uitdaging: "Op kunstschaatsen kan ik me aardig bewegen maar op Noren heb ik het nog nooit gedaan", vertelt ze. "Maar van wie kan je dat beter leren dan van iemand die dat tweehonderd kilometer door weer en wind heeft volgehouden?" Lees ook: FIT! #1 | Maureen wordt afgebeuld in de sportschool De Westfries

Helaas lag er ten tijde van deze vlog nog geen natuurijs. "Dus heb ik de kunstijsbaan de Westfries in Hoorn gevraagd of we daar een paar uurtjes terecht konden. Uiteraard geen probleem", aldus Maureen. Avontuur

Aart moet nog even opgepikt worden bij zijn vrijdagochtend fitnessclub, waar hij zich voorbereid voor de jaarlijkse mudrun in zijn woonplaats Broek in Waterland. Maar dan: "Mijn allereerste avontuur op Noren!", blikt Maureen enthousiast vooruit. Bekijk hier hoe dat avontuur verliep: