Nelleke Degenhart meest begrijpelijkste politicus van Hilversum

HILVERSUM - Raadslid Nelleke Degenhart is de meest begrijpelijkste politicus van Hilversum geworden. Ze won gister het verkiezingsdebat dat werd georganiseerd door de Stichting Lezen en Schrijven.

Stichting Lezen en Schrijven vindt het belangrijk dat debatten voor iedereen goed te volgen zijn en gaf daarom een debat in begrijpelijke taal in het Raadhuis van Hilversum. Raadsleden konden daar in debat gaan met leerlingen van het VMBO.



Nelleke Degenhart van de PvdA Hilversum was uiteindelijk de beste en is erg blij met haar prijs. "Ik vind het heel belangrijk dat politiek toegankelijk is voor iedereen en ook begrijpelijk is voor iedereen."