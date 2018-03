Bibian Mentel vaandeldrager Nederlandse Paralympische ploeg

AMSTERDAM - PYEONCHANG Snowboardster Bibian Mentel draagt vrijdag de Nederlandse vlag bij de openingsceremonie van de Paralympische spelen in Zuid-Korea.

De 45-jarige Mentel was vier jaar geleden in Sotsji ook al vlaggendrager namens de Paralympische ploeg. De Loosdrechtse pakte destijds de gouden medaille op de snowboardcross.

Chef de mission Esther Vergeer: "Bibian is op en top sportvrouw met een ongekend doorzettingsvermogen. Gezien haar enorme bijdrage aan de ontwikkeling van de sport, het inspireren van jonge talenten en haar prestaties, heb ik voor haar gekozen."

Mentel belandde vorig jaar opnieuw in het ziekenhuis nadat er opnieuw kanker bij haar was geconstateerd. Ze werd ook aan haar nek geopereerd die door vele bestralingen instabiel was geworden. Mentel herstelde op tijd voor de Paralympische spelen. In Pyeongchang komt ze uit op de snowboardcross en de banked slalom. Ze is regerend wereldkampioen op beide disciplines.

De openingsceremonie begint vrijdag om 12.00 uur Nederlandse tijd. Mentel is blij dat ze opnieuw de Nederlandse vlag mag dragen: "Ik heb er heel veel zin in. Het hele stadion klapt en de hele wereld kijkt naar je. Dat is een geweldige ervaring."