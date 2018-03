Voorzitter schietvereniging steelt grote sommen geld uit clubkas

PURMEREND - De oud-voorzitter van de Schietsportvereniging Purmerend, Jan K., heeft een onbekend bedrag gestolen uit de clubkas. Het zou gaan om ten minste 25.000 euro.

Er ontstond argwaan toen de jaarrekening van 2016 niet werd gepubliceerd. Omdat de leden ondanks herhaaldelijke verzoeken geen inzage kregen in de bankrekening, informeerde het bestuur in december bij de bank. "Ik schrok mij toen een ongeluk", zegt bestuurslid Jordy van der Steege tegen onze mediapartner RegioPurmerend.

Toen het bestuur Jan K. confronteerde met de ontdekking, legde hij direct zijn functie neer. "Hij zou alles terugbetalen, maar tot op heden hebben wij nog geen cent gezien", aldus Van der Steege. "Wel kwam er een betalingsvoorstel van een bepaald bedrag per maand, maar dat voorstel hebben wij niet geaccepteerd."

28.000 euro

De vereniging laat onderzoek doen naar de boekhouding van de afgelopen twee jaar om te achterhalen om hoeveel geld het precies gaat. RegioPurmerend heeft een brief van het interim-bestuur aan de oud-voorzitter in handen waaruit blijkt dat K. heeft toegegeven 25.000 euro te hebben gebruikt voor persoonlijke uitgaven en dat hij nog eens 3.000 euro 'in bewaring heeft'. Maar omdat de administratie 'niet volledig' is, is de vereniging niet in staat de volledige schade te kunnen bepalen.

De oud-voorzitter van de schietsportvereniging heeft niet gereageerd op de beschuldigingen.