Vrouwelijke arts onder vuur na hulp bij euthanasie: "Belangrijk om menswaardig te sterven"

NOORD-HOLLAND - "Ik vind het belangrijk om op een voor mij menswaardige manier te kunnen sterven", schrijft een dan 61-jarige vrouw in haar wilsverklaring. Ze heeft net de diagnose Alzheimer gekregen: haar schrikbeeld. Toch gaat haar huisarts niet akkoord met euthanasie. In 2017 willigt een andere arts haar verzoek alsnog in, een zaak die nu wordt onderzocht door justitie. Uit een verslag blijkt voor wat een duivels dilemma de vrouw, haar familie en de artsen stonden.

Vanochtend werd bekend dat het OM in Noord-Holland strafrechtelijk onderzoek gaat doen naar een Noord-Hollandse arts die vorig jaar euthanasie verleende aan twee vrouwen. NH Nieuws dook in een verhaal dat schuilgaat achter deze gevallen van euthanasie. Uit het gedetailleerde verslag van de regionale toetsingscommissie wordt duidelijk wat komt kijken bij zo'n beslissing over leven en dood.

De zaak draait om de dood van een 67-jarige vrouw in mei 2017. Zij kampt sinds 2007 met klachten van vergeetachtigheid, somberheid en paniek, zo wordt beschreven. Haar huisarts gaat er in eerste instantie van uit dat zij depressief is en geeft haar antidepressiva. Drie jaar later wordt dementie vastgesteld bij de vrouw. Volgens haar kinderen is haar eerste reactie: "Oh nee, dit is niet wat ik wil."

'Dan hoeft het niet meer'

Enkele familieleden van de vrouw zijn dement in het verpleeghuis geëindigd. Dat heeft ze altijd al vreselijk gevonden en als haar hetzelfde lot dreigt te treffen, hoeft het van haar niet meer. Dan wil ze dood, heeft ze altijd gezegd. "Ik vind het belangrijk om op een voor mij menswaardige manier te kunnen sterven", schrijft ze in een wilsverklaring die ze in 2011 opstelt en aan haar huisarts overhandigt.

Ze verzoekt haar huisarts direct om uitvoering van de levensbeëindiging. Die wil het verzoek niet honoreren. De vrouw keert dan steeds meer in zichzelf en is steeds minder goed te bereiken voor haar familie.

Haar Alzheimer verslechtert, ze wordt steeds onrustiger en heeft last van angst- en stemmingsstoornissen. Ze krijgt dagbehandeling en verblijft enige tijd op een zorgboerderij. Het wordt niet beter. Naast de dementie kampt ze met de longziekte COPD.

Incontinent, huilbuien, boosheid

Eind 2013 belandt ze toch in een verpleeghuis, omdat het thuis niet meer gaat. Haar gezondheid gaat hard achteruit. Ze is na verloop van tijd niet meer in staat zelfstandig te lopen en is gebonden aan haar rolstoel. Ze is incontinent, kan niet meer zelf eten, heeft huilbuien en draagt veel boosheid met zich mee. Het is ook een groot probleem voor haar verzorging. Ze slaat patiënten, knoeit, schopt, grijpt en laat niet meer los.

Dit heeft hun moeder nooit gewild, beseffen haar kinderen maar al te goed. Ze besluiten om haar euthanasiewens te bespreken met de huisarts die aan het verpleeghuis is verbonden. Omdat haar eigen huisarts zo stellig heeft geweigerd, overwegen ze niet die nog eens te benaderen.

Second opinion

Na veel gesprekken besluit de aan het verpleeghuis verbonden huisarts zich te wenden tot de Stichting Levenseindekliniek (SLK) voor een second opinion. De arts van de SLK brengt een week later een eerste bezoek aan de vrouw. Ze laat zich informeren door de kinderen en een verzorgende en observeert de vrouw zelf. Ze geeft terugkoppeling aan de huisarts. Die concludeert dat hij de uitvoering van de euthanasie niet op zich wil nemen.

De SLK-arts neemt het euthanasietraject over en brengt op verschillende momenten van de dag nog vier bezoeken aan de patiënte. Ook laat ze zich opnieuw informeren door de familie en verzorgenden. Ze concludeert dat de vrouw ondraaglijk lijdt.

Onafhankelijke deskundige

Omdat er altijd een onafhankelijke deskundige moet worden geraadpleegd, wordt ook een zogeheten Scen-arts ingeschakeld. Die noteert, zo schreef dagblad Trouw eerder, tijdens zijn bezoek juist ook vrolijke momenten van de vrouw. Deze arts noteert bovendien dat de vrouw in een kleinschalig verpleeghuis is opgenomen dat niet is gespecialiseerd in dementie. Verhuizing naar een speciale afdeling zou haar situatie mogelijk kunnen verbeteren, aldus de Scen-arts.

De SLK-arts vindt dat de Scen-arts de vrouw veel korter heeft gezien dan zijzelf, en ook het feit negeert dat de familie en de verpleging de vrouw duidelijk zien lijden. Ze laat de onafhankelijke arts een paar filmopnames zien van de patiënte, maar die blijft bij zijn mening.

Toch euthanasie

De SLK-arts is niet verplicht het oordeel van de Scen-arts op te volgen en zet de euthanasie toch door. In mei 2017 wordt haar leven beëindigd.

Vanochtend wordt, tien maanden na haar dood, bekend dat justitie een strafrechtelijk onderzoek instelt naar de zaak. Volgens de toetsingscommissie kon de arts toen niet vaststellen of het om een vrijwillig en weloverwogen verzoek tot euthanasie ging. De wilsverklaring was jaren eerder opgesteld en is daarna niet herbevestigd. Ook heeft de arts volgens de commissie onvoldoende onderbouwd waarom de patiënte ondraaglijk leed.

Vragen?

Heb jij vragen over een wilsverklaring of euthanasie? Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.