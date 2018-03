Lenteweer in aantocht: komend weekend 15 graden

NOORD-HOLLAND - Komend weekend zal het warmer worden dan normaal voor de tijd van het jaar. We kunnen temperaturen van rond de 15 graden verwachten, terwijl het andere jaren vaak niet warmer wordt dan 8 tot 9 graden.

Een warmterecord wordt het ook weer niet, kondigt NH-weerman Jan Visser aan. Op 9 maart 2014 schommelde de temperatuur nog rond de 20 graden, met veel zon.

Dat we dat nu niet gaan redden, komt volgens hem door de bewolking. Zowel op zaterdag als op zondag is er bovendien regen voorspeld, die zal bijdragen aan de afkoeling.

Het verschil met de ijzige temperaturen van vorige week is hoe dan ook groot. Toch is het nog te vroeg om te juichen over de intrede van de lente. Na volgende week koelt het weer af, sluit Visser af. Berg je winterjas dus nog maar even niet op.