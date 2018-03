De Peiling: Groot bedrag gepind na babbeltruc bij 97-jarige in Heiloo

NOORD-HOLLAND - Een 97-jarige vrouw uit Heiloo is maandagmiddag slachtoffer geworden van een babbeltruc in haar woning. Later is een groot geldbedrag van haar bankrekening gepind.

Meteropnemer

De dader deed zich voor als medewerker van een energiebedrijf en wist zo een pinpas te stelen uit de woning. Dat meldt een wijkagent op Twitter.

Pincode afgekeken

Vaak hebben plegers van babbeltrucs die een pinpas stelen al eerder in een winkel of bij een geldautomaat de pincode van het slachtoffer afgekeken. Ze staan daarna met een smoesje aan de deur.

Grote impact

Babbeltrucs hebben volgens de ouderenorganisatie KBO-PCOB een grote impact op de vaak oudere slachtoffers. Ze durven niet meer alleen te pinnen of zijn enorm wantrouwend tegen onbekenden. Het percentage hiervan wordt hoger naarmate de leeftijd van het slachtoffer stijgt. Het komt voor dat een slachtoffer dusdanige angsten heeft na een babbeltruc dat opname in een instelling noodzakelijk is.

Pakkans laag

De Nederlandse Politiebond meldde onlangs dat de recherche in Nederland zwaar overbelast is. Zaken als babbeltrucs krijgen daardoor nauwelijks aandacht. De pakkans is laag. Dat beaamt KBO-PCOB. Zij denken dat slechts 2 procent van de daders van babbeltrucs worden opgespoord. Dat komt ook omdat 1 op de 3 slachtoffers geen aangifte doet, vaak uit schaamte omdat ze er in zijn gestonken

Wat vind jij?

