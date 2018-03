Meisje (13) neergestoken door leeftijdsgenoot op middelbare school in Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) Bij een steekpartij op een middelbare school aan Dubbelink in Amsterdam-Zuidoost is vanmorgen een 13-jarig meisje lichtgewond geraakt.

Dat gebeurde rond 9.45 uur. Agenten hebben een 13-jarig meisje aangehouden. Zo'n zes politieauto's en een ambulance kwamen ter plaatse.

De verdachte en het slachtoffer zijn volgens de politie leerlingen. Het slachtoffer, dat even oud als de verdachte is, raakte gewond aan haar buik. Ze leek in eerste instantie naar het ziekenhuis te moeten, maar kon uiteindelijk ter plaatse behandeld worden.

"De verwonde leerlinge is nu thuis", laat de directeur van de middelbare school weten. "Leerlingen en ouders van onze school worden op de hoogte gebracht van het incident en de afloop daarvan."

Het is nog niet duidelijk waarmee de leerling gestoken is. De recherche doet verder onderzoek naar de zaak.