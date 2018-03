Groenewegen verlaat Parijs-Nice

AMSTERDAM - NICE Wielrenner Dylan Groenewegen stapt donderdag niet meer op de fiets in de etappekoers Parijs-Nice. De Amsterdammer heeft last van een verkoudheid.

Ook ploeggenoot Lars Boom is verkouden. Groenewegen en Boom vliegen donderdag direct terug naar Nederland, om in eigen omgeving uit te zieken. Groenewegen maakt ook weinig kans meer in het vervolg van de etappekoers in Frankrijk. De etappes die nog op het programma staan, zijn meer geschikt voor klimmers dan voor sprinters.

Indrukwekkend

Groenewegen won maandag de tweede etappe van Parijs-Nice met een indrukwekkende sprint. Hij hield Elia Viviani en André Greipel eenvoudig achter zich. De 24-jarige sprinter is dit jaar prima begonnen met vijf zeges. Hij won Kuurne-Brussel-Kuurne, schreef twee etappes in de Ronde van Algarve op zijn naam, een rit in de Ronde van Abu Dhabi en dus de etappe van maandag.