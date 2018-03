Vrouwen boeren minder goed in agrarische sector

NOORD-HOLLAND - Uitgerekend op Internationale Vrouwendag heeft het CBS cijfers vrijgegeven van het aantal vrouwen dat werkzaam is in de landbouwsector. Het aantal vrouwen op de boeren werkvloer is al jaren stabiel, maar op leidinggevende posities leveren ze in.

Van alle mensen die werken zijn in de landbouw, is al sinds 2000 ongeveer een derde deel vrouw. Vorig jaar waren dit 56.000 vrouwen, van wie het grootste deel werkzaam is in familiebedrijven. Er is geen echte sprake van groei van het aantal vrouwen in de landbouwsector, maar de relatief grote hoeveelheid boerinnen is al wel achttien jaar redelijk stabiel.

Paarden en pony's

Volgens de cijfers van het CBS werkt het grootste deel van de vrouwen op paard- en ponybedrijven. In 2017 was 47 procent van de arbeidskrachten op deze bedrijven vrouw. Deze sector wordt qua aandeel vrouwen gevolgd door geitenhouderijen en de glastuinbouw. In de bloembollensector waren de minste vrouwen werkzaam: maar 26 procent van de werknemers.

Hoewel het aantal vrouwen in de landbouwsector stabiel is, is het aantal vrouwelijke bedrijfshoofden in agrarische familiebedrijven de afgelopen jaren juist gedaald. Wel hebben vrouwelijke bedrijfshoofden vaker een hogere opleiding gehad dan hun mannelijke tegenhangers. Daar moet wel bij gezegd worden dat de hoogst genoten opleiding bij vrouwen dan vaak geen agrarische opleiding is.

De cijfers die het CBS heeft vrijgegeven zijn niet per se positief over vrouwen in de landbouwsector. Er is geen groei in het aandeel boerinnen, maar wel een daling in het aantal vrouwelijke bedrijfshoofden. Deze daling is echter erg klein, dus geen reden voor paniek.