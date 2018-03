Voormalig hoofdofficier en tien andere mannen vervolgd voor seks met jongen (16)

AMSTERDAM - Elf mannen worden vervolgd omdat zij tegen betaling seks hebben gehad met een jongen van 16 jaar. De verdachten zijn tussen de 38 en 61 jaar en komen uit Amsterdam en Amstelveen. Onder de verdachten is ook de voormalige OM-hoofdofficier Vincent L., die om deze reden is ontslagen.

De elf hebben apart van elkaar seks gehad met het slachtoffer. Zes van hen deden dat toen de jongen nog 15 was. De zaak kwam aan het licht nadat de ouders van het slachtoffer in januari 2017 verontruste berichten op zijn smartphone hadden aangetroffen en naar de politie waren gestapt.

Lees ook: Nog drie aanhoudingen voor ontucht minderjarige

In de periode tussen februari 2017 en eind juli 2017 werden de verdachten door de politie aangehouden. De datum van de zitting is nog niet gepland.