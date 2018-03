Deel dit artikel:











Auto brandt uit in Amsterdam: "Het klonk als een bom" Foto: AT5 Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

AMSTERDAM - (AT5) Een auto is net voor middernacht in brand gevlogen op de Transvaalstraat in Amsterdam-Oost. Volgens ooggetuigen is een ontploffing de oorzaak.

"Het klonk als een bom", vertelt een van de omstanders. Tijdens de brand waren er nog enkele kleinere knallen te horen. Door de brand is een andere geparkeerde auto ook beschadigd geraakt. De auto waar de brand begon is door de politie meegenomen. Er wordt nog verder onderzoek naar het ontstaan van de brand gedaan.