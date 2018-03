Volendam en Amsterdam overspoeld met internationale toeristen

VOLENDAM - Van alle provincies is Noord-Holland het populairst onder toeristen uit het buitenland. Van alle internationale toeristen die naar Nederland komen, bezoekt meer dan de helft onze provincie, zo blijkt uit het Trenrapport Toerisme 2017.

Volgens De Telegraaf raken de grote toeristische trekpleisters in ons land in snel tempo overspoeld door de internationale toeristen. "De noodzakelijke spreiding van toeristen stagneert", waarschuwt Jos Vranken van het Nederlands Bureau voor Toerisme NBTC in de krant. De hotspots kampen met files, opstoppingen en overlast voor bewoners, aldus Vranken.

Overlast Volendam

Al twee jaar hanteert het NBTC de 'HollandCity-strategie', waarmee ons land als één grote metropool van steden, natuur en platteland met korte reisafstanden wordt gepromoot. "Helaas gaat het spreiden ons niet hard genoeg. Het gevolg is overbelasting van populaire plekken in en rond Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.

Dat geldt ook voor dorpen als Kinderdijk en Volendam. In toenemende mate geeft het overlast voor bewoners. De kloof tussen de Randstad en de rest van Nederland dreigt juist groter te worden", stelt Vranken.

De internationale toeristen gaan het liefst naar Noord-Holland, daarna volgen Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.