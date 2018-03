Deel dit artikel:











Monumentale driemaster ligt al 16 jaar weg te rotten in de haven van Muiden Foto: NH Nieuws / Robert Bianchi

MUIDEN - Al vanaf 2002 ligt de driemaster Elisabeth Smit weg te rotten in de haven van Muiden. Voor de gemeente Gooise Meren is het 'wrak' een doorn in het oog en zij zien het dan ook het liefst zo snel mogelijk verdwijnen. Maar eigenaar Pam van Lohuizen (69) denkt daar anders over.

Geschreven door Robbert Bianchi

Volgens Lohuizen is het schip geen 'wrak'. "Een wrak is een schip dat gezonken is en dat een gevaar oplevert voor andere schepen. Maar dit schip ligt niet in de weg voor de scheepvaart en ook niet onder water. Eigenlijk heeft niemand er last van", aldus Lohuizen. Lees ook: 'Spookschip Muiden schande voor de Vecht' Hij denkt dat de monumentale boot nog prima te redden is, maar dat kost geld: "In principe is het hele onderwaterschip nog hartstikke goed. Er moeten wel een hoop nieuwe spanten ingezet worden en dat kost een paar centen." De eigenaar heeft in de jaren '90 betere tijden gekend met de Elisabeth Smit. "Het schip zat met een omzet van vijf ton in de verhuur. Iedereen wilde het huren."