Overlijden clubicoon Dios Nieuw-Vennep ontroert leden: "Beste trainer die ik heb gehad"

NIEUW-VENNEP - Het kwam totaal onverwacht afgelopen week: het overlijden van Ted van der Putten, clubicoon van voetbalclub Dios uit Nieuw-Vennep. 'Ome Ted' werd geliefd door iedereen en wordt nu al gemist door de leden van de club. Toch werd er gisteravond gewoon getraind.

"Dat had Ted wel op deze manier gewild", vertelt trainer Ronal Pauel aan NH Nieuws. "Hij stond altijd langs de velden en zou gewild hebben dat we hier gewoon op het veld zijn om te trainen. Ik denk dat er wel honderden clubleden zijn die met Ted te maken hebben gehad. Hij stond er gewoon altijd. Of hij nou ziek was, of hij voelde zich niet zo lekker, of als het zoals nu een beetje miezerde, hij was er gewoon altijd."

Iedereen kende Ted en Ted kende iedereen. Erelid, trainen, bestuurder, vader, opa en voor zijn pupillen 'ome Ted'. Die pupillen hebben mooie herinneringen aan hem. "Hij was mijn eerste trainer, dus voetballen heb ik van hem geleerd. En trucjes", zegt een jong voetballertje. Een ander vertelt grinnikend: "Als hij iets voordeed en het ging fout, dan maakte hij er een grapje van."

Hun laatste boodschap aan Ted? "Of hij nog een keer bij de training komt kijken." En: "Dat hij de beste trainer was die ik heb gehad."