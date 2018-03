Minister op matje geroepen over aanhoudende storingen Afsluitdijk

DEN OEVER - De Tweede Kamerfractie van regeringspartij ChristenUnie heeft Kamervragen gesteld aan de minister van Infrastructuur over de vele storingen aan de draaibruggen in de Afsluitdijk.

De partij is verbaasd dat er, ondanks toezegingen van Rijkswaterstaat, nog steeds regelmatig storingen zijn. "De voortdurende storingen bij de draaibruggen bij Kornwerderzand leiden tot veel ergernis en ongemak, maar ook tot economische schade", aldus Kamerlid Stieneke van der Graaf. "De Afsluitdijk moet als levensader voor Noord-Nederland gewoon storingsvrij zijn en blijven."

Draaibruggen

Afgelopen dinsdag was de Afsluitdijk richting Noord-Holland voor de zoveelste keer enkele uren dicht door een storing aan de draaibrug in Kornwerderzand (Friesland). Hierdoor ontstonden lange files en werden automobilisten geadviseerd om te rijden via Flevoland.

Ook in januari stonden automobilisten urenlang vast voor de Stevinsluizen aan de Noord-Hollandse kant. Net als afgelopen week kwam dat door een probleem aan de draaibruggen.

Renovaties

Een jaar geleden geleden voerde Rijkswaterstaat een aantal 'flinke renovaties' uit aan de bruggen. Deze zouden de problemen in de toekomst moeten voorkomen. Dat lijkt nu dus mislukt.

De ChristenUnie vraagt de minister om aan te dringen op een structurele oplossing voor de problemen.