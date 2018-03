Klaas-Jan Huntelaar traint nog apart

AMSTERDAM - Klaas-Jan Huntelaar is nog niet aangesloten bij de groepstraining van Ajax. De spits werkte woensdag een individuele oefensessie af.

Huntelaar komt terug van een kuitblessure die hij opliep in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (0-1). Hij miste de duels met ADO Den Haag (0-0) en Vitesse (2-3). Ajax kreeg veel kansen tijdens beide wedstrijden maar wist zonder Huntelaar en de ook nog altijd geblesseerde Kasper Dolberg slechts twee keer te scoren. Daardoor zag de club de achterstand op koploper PSV groeien tot tien punten.

Ajax speelt zondag voor eigen publiek tegen sc Heerenveen. De komende dagen moet duidelijk worden of Huntelaar daarbij in de spits staat, of dat Siem de Jong of Mateo Cassierra daar staat.

Flitsen van het duel van Ajax tegen sc Heerenveen zijn zondag te horen op de radio in NH Sport.