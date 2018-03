Boerenbroers overweldigd door steun van buren na brand: "Een superbuurt"

ZWAAGDIJK - Voor de boerenbroers Van Berkel uit Zwaagdijk eindigde afgelopen weekend in een nachtmerrie. Hun koeienstal ging in vlammen op en dertig koeien overleefden het niet. Maar met de hulp van de buurt werden er ook vijftig koeien gered. En nu, drie dagen later, blijken die buren echt onmisbaar. Er werd al 15.000 euro ingezameld voor de broers.

"Dit is echt bizar", vertelt een tante van de broers aan NH Nieuws. "En weet je wat zo ongelofelijk leuk is?", vult een andere tante aan. "Dat mensen doneren en ook nog rijkelijk doneren en dan ook nog een peptalk eronder zetten. De boeren, die jongemannen, doet het enorm goed."

Ook de broers zijn enorm dankbaar. "Een superbuurt denk je dan", aldus Rory van Berkel.

Met het ingezamelde geld kunnen ze hopelijk een nieuwe trekker en kar kopen. "Deze trekker hadden we alleen WA-verzekerd, omdat we nooit brand hadden verwacht", vervolgt Rory. "Tot onze spijt is het een trekker die we elke dag gebruikten, die ons vanaf de start van het bedrijf heeft grootgebracht."

Hij is ook vol lof over de manier waarop zijn buurtgenoten in actie kwamen tijdens de brand. "Allereerst hebben twee buurmannen, zelfs eentje in driedelig pak, de deur open gekregen achterin de stal. En toen zijn de dieren via het land, via de tuin van onze andere buurman over de weg gegaan. En met een menselijke keten hadden ze een bruggetje en een grote kruising afgezet. En zo zijn ze vierhonderd meter verderop naar de stal van m'n ouders gekomen."