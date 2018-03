Sicko Heldoorn (61) nieuwe burgemeester gemeente Huizen

HUIZEN - De 61-jarige Sicko Heldoorn is de nieuwe waarnemend burgemeester van de gemeente Huizen. Hij is de opvolger van Fons Hertog, die het veld moest ruimen na zeker zeven meldingen over 'grensoverschrijdend gedrag'.

Heldoorn (PvdA) werkte tot eind vorig jaar als waarnemend burgemeester van de gemeente Dantumadiel. Hiervoor was hij burgemeester in de gemeentes Assen en Opsterland en gedeputeerde in de provincie Friesland.

Heldoorn is niet onomstreden. Zo werd zijn ambtstermijn in Assen niet verlengd, nadat de vertrouwenscommissie het vertrouwen in hem opzegde.

Ook in Dantumadiel had Heldoorn een moeizame relatie met de gemeenteraad en mislukte een bestuurlijke fusie met buurgemeentes. Volgens een aantal raadsleden had Heldoorn een 'verborgen agenda' en opereerde hij niet in het belang van een zelfstandige gemeente.

Nieuwe fusie

In Huizen wacht Heldoorn opnieuw een lastige taak. De provincie wil dat de gemeente fuseert met Blaricum en Laren, maar dat zien de gemeenteraden niet zitten. Begin dit jaar stuurde de raad nog een brandbrief naar de provincie en spraken hierin hun ergernis, treurnis en onbegrip uit over de fusieplannen.

Heldoorn begint op 12 maart in Huizen. In een persbericht laat de provincie weten dat de gemeente Huizen voorlopig geen vaste burgemeester krijgt, omdat 'de wettelijke procedure voor gemeentelijke herindeling is gestart'. Als het aan de provincie Noord-Holland ligt gaat Huizen fuseren met Blaricum en Laren.