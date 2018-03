Deel dit artikel:











Politie zoekt mannen die cafébezoeker zwaar mishandelden Foto: Bureau NH

OUDEKERK AAN DE AMSTEL - De politie zoekt naar twee mannen die op 16 januari een cafébezoeker zwaar mishandelden in de Dorpstraat in Oudekerk aan de Amstel. Beelden van de mishandeling zijn vandaag getoond in Bureau NH.

Het geweld begint wanneer de cafébezoeker een woordenwisseling krijgt met een van de verdachten. Die begint op de bezoeker in te slaan. Het slachtoffer probeert zich te verweren en krijgt vervolgens schoppen van de andere verdachte. Terwijl het slachtoffer op de grond ligt, schopt die nog een aantal keer tegen zijn hoofd. De twee verdachten gaan er vandoor op een scooter in de richting van de Burgemeester Stramanweg in Ouderkerk aan de Amstel. De kleding en het postuur van de twee verdachten zijn vrij goed te zien op camerabeelden. Mensen die denken hen te herkennen, worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.