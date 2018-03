Doelstelling paralympische skiër Jeffery Stuut: "Goud!"

ENKHUIZEN - PYEONGCHANG Vrijdag is het zover voor de paralympische sporters, dan luidt de openingsceremonie de Paralympische Spelen in Zuid-Korea in. Er zijn negen Nederlandse deelnemers en drie daarvan komen uit Noord-Holland. Vandaag aandacht voor para-skiër Jeffrey Stuut uit Enkhuizen.

Van skiën hield hij al lang, als recreant. Zes jaar geleden ging hij ook wedstrijdskiën en daarna ging het snel met zijn ontwikkeling. De 22-jarige inwoner van Enkhuizen is nauwelijks nog thuis. Stuut brengt veel tijd door in het buitenland, want in Nederland valt er natuurlijk weinig te skiën. En is hij wel in Nederland, dan is dat vaak op Papendal om te werken aan zijn conditie en kracht. Toch leven de inwoners van Enkhuizen erg mee met Stuut en ook van het bedrijfsleven in West-Friesland krijgt hij de nodige financiële steun.

Twee jaar geleden zag het er niet goed uit voor Stuut. Bij een val in Duitsland brak hij zijn rechterbeen op drie plaatsen en dat is zijn beste been. Hij werd geopereerd en met pinnen en platen werden zijn botten gefixeerd. Daarna wachtte hem een revalidatieperiode van een half jaar. "Dat was ook mentaal heel zwaar", vertelde de skiër. "Elke keer zag ik mijn ploeggenoten vertrekken naar het buitenland en daar wilde ik bij zijn. Dat was mijn debuutseizoen in de World Cup. Toch heeft het me mentaal sterker gemaakt. Daarnaast heb ik de kans gekregen om aan mijn fysiek te werken. Zo kwam ik het jaar erna sterker terug dan ooit."

Vorig jaar moest er nog schroeven worden verwijderd uit zijn enkel. Die waren er bij die val het jaar ervoor ingezet, maar hij had er last van in zijn skischoen. Hij was blij toen hij aan het eind van dat seizoen hoorde dat zijn kwalificatie voor Pyeongchang definitief was. Hij komt uit op liefst vijf onderdelen: de afdaling, super G, supercombinatie (super G en slalom), slalom en reuzenslalom. De doelstelling is duidelijk: “Goud! Het lijkt me geweldig om daar een medaille te pakken.”

De afdaling

Zaterdag is er zijn eerste kans om een medaille te pakken Dat zou dan moeten gebeuren op de afdaling die Stuut op Facebook postte.

De oorzaak van zijn beperking

Jeffrey Stuut werd acht weken te vroeg geboren met een hersenbloeding. De doktoren vertelden zijn ouders dat hij nooit zou kunnen lopen, aangezien hij verlammingen had aan de linkerkant van zijn lichaam. "Vroeger viel ik heel erg vaak over stoepjes. Maar ik heb heel veel geoefend met mijn moeder en nooit opgegeven."

"Toen ik vijf was heb ik leren skiën in Oostenrijk. Daar was ik direct verkocht. Toen ik jong was wilde ik al gaan racen, maar ik wist niet hoe. Het is soms te vergelijken met de Formule 1, alleen heb ik twee ski’s onder mij en ga ik als een malle die berg af. Op ski’s voel ik mijn handicap niet." In de voorbereiding op de Paralympische Spelen ging Stuut ook voor het eerst in Canada skiën.

Jeffrey Stuut Foundation

Om naar de top te kunnen moest hij veel geld hebben. Hij richtte de Jeffrey Stuut Foundation op, waaraan particulieren en bedrijven kunnen doneren, niet alleen voor hem zelf maar ook voor andere kinderen met een beperking. De doelstelling van de Foundation is dan ook:

- Het bevorderen en ondersteunen van de (top) sport voor gehandicapten

- Financiële ondersteuning en begeleiding van paralympische wedstrijden

- Bevorderen en ondersteunen van projecten bij scholen en bedrijven voor het promoten van aangepast sporten

Programma

Jeffrey Stuut heeft een vol programma in Zuid-Korea. Zaterdag mag hij meteen aan de bak op de afdaling, zondag volgt de super G, dinsdag 13 maart staat de supercombinatie op het programma (super G en slalom), 14 maart de twee runs van de slalom en op 17 maart de twee runs van de reuzenslalom.

