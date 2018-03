Deel dit artikel:











Stroomstoring in Waterland: meerdere straten getroffen Foto: Shutterstock

BROEK IN WATERLAND - In de regio Waterland is aan het eind van de middag een stroomstoring ontstaan. Hoe veel mensen precies getroffen zijn, is onbekend.

Volgens netbeheerder Liander is de stroomstoring in Broek in Waterland, Ilpendam, Landsmeer en Monnickendam. De bewoners van zo'n 17 straten zijn getroffen, meldt de netbeheerder. De verwachting is dat de stroomstoring om 19.39 uur precies is verholpen. Een monteur is onderweg.