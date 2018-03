Piratenpartij Amsterdam verloot basisinkomen van 1.500 euro

AMSTERDAM - De Piratenpartij heeft woensdag 28 februari een loket opgezet bij de Stopera in Amsterdam. Bij dit loket konden mensen zich aanmelden om een basisinkomen van één maand te winnen.

De partij deed dit om aandacht te vragen voor het standpunt dat er een basisinkomen moet worden ingesteld voor elke volwassene. Het gaat de partijleden hierbij om een maandelijks bedrag van 1.500 euro, vandaar dat de prijs gelijk aan dit bedrag was.

Winnaar

Inmiddels is er al een winnaar getrokken door de leider van de partij, maar daarbij was één probleem. De winnaar was gemaild op het mailadres dat door hem was opgegeven, maar er volgde geen reactie.

Uiteindelijk heeft de winnaar zich alsnog gemeld. De prijs wordt deze zaterdag aan hem uitgereikt.