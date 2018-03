Bizot, Weghorst en Til reageren op voorselectie Oranje

ALKMAAR - ALKMAAR Trainer John van den Brom van AZ maakte woensdag op het trainingsveld bekend dat drie spelers van AZ in de voorselectie voor het Nederlands elftal zitten. Til, Weghorst en Bizot werden voor het eerst geselecteerd.

De nieuwe bondscoach Ronald Koeman is direct begonnen met het verjongen van Oranje. Oudgediende Wesley Sneijder kreeg te horen dat hij niet meer in beeld is bij Oranje en Koeman zette veel nieuwe namen op zijn voorlopige lijst met 33 spelers.

Onder hen dus de AZ-ers Wout Weghorst, Guus Til en Marco Bizot. NH Sport sprak het drietal na de training.